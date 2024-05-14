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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل: إقامة ميناء طابا على الحدود الشرقية أمن قومي

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه كان لا بد من تطوير الموانئ ليتم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.


وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لتطوير الموانئ يجب ربطها بمناطق الإنتاج سواء صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي بوسائل مواصلات.


وأكد وزير النقل أهمية الميناء الجاف في المنطقة اللوجيستية، والذي يعد مهما للبضائع بدلا من الانتظار في الميناء البحري، فهو يقضي على الانتظار في الموانئ البحرية والرسوم والغرامات، معقبًا: «إذا تأخرت السفينة في إجراءاتها يتم توقيع غرامة على الدولة».


وأوضح كامل الوزير، أن التحالف الصيني هو من أطلق على القطار السريع مسمى «قناة سويس جديدة على قضبان»، حيث تم ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بميناء السخنة بخط سكك حديدية.


وأشار وزير النقل، إلى أن الممرات اللوجيستية هي من تحرك الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة وكل قطاعات النقل بكفاءة عالية، ومنها ممر «طابا – العريش» والذي يعد ميناء جديدا في أقصى الحدود الشرقية لمصر، لأن ميناء طابا هو ميناء تنموي اقتصادي وقضية أمن قومي.


وأردف الوزير: وجود ميناء في طابا على الحدود المصرية الشرقية لا يتعدى كيلو في الحدود مع إسرائيل؛ يعد أمنا قوميا، حيث يتم ربط ميناء طابا بميناء العريش عن طريق خط سكك حديدية طوله 350 كيلو مترا.


 

كامل الوزير وزير النقل تطوير الموانئ مصر صدى البلد المنطقة اللوجيستية

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