وزير النقل يكشف مراحل تطوير ميناء السخنة.. تفاصيل

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، مراحل تطوير ميناء السخنة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.



وأوضح وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كيلو أرصفة.



وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أهمية تجارة الترانزيت، معقبًا: تداول الحاويات في ميناء السخنة كان حوالي 5 ملايين طن بعدد مليون حاوية قبل التطوير، ونستهدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية و30 مليون طن في المرحلة الأولى لتطوير ميناء السخنة.



وأضاف وزير النقل، أنه في المرحلة الثانية لتشغيل ميناء السخنة سيتم الوصول إلى 60 مليون طن تداول حاويات، ونخطط بالوصول إلى 185 مليون طن إجمالي حجم تداول الحاويات في الموانئ المصرية.



وأردف الفريق مهندس كامل الوزير: نستهدف الوصول إلى 400 مليون طن من إجمالي حجم تداول الحاويات بحوالي 15 مليون حاوية مكافئة، ويتم العمل بشكل مستمر في هذه المستهدفات.



وأشار وزير النقل، إلى أنه تم إنشاء نحو 30 كيلو سكة حديد و60 كيلو طرق خرسانية لتتحمل الحاويات في ميناء السخنة، مردفًا: «تعاهدت أنا وزملائي في الوزارة على تسليم ميناء السخنة مثل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية وميناء دمياط، وسيتم الانتهاء من تطوير هذا الميناء بحلول عام 2026».



وذكر الفريق كامل الوزير، أن الشركات المصرية التى حفرت قناة السويس هي التى تعمل في تطوير ميناء السخنة، ويوجد نحو 200 شركة مصرية يعمل بها 80 ألف عامل حفروا 145 مليون متر مكعب من مجموع أعمال حفر ما يساوي حفر قناة السويس.



ولفت الوزير، إلى أنه تم التعاقد مع شركة أجنبية واحدة للعمل في تطوير ميناء السخنة، في حين أنه تم التعاقد مع شركات مصرية تتميز بخبرة عالية في مجال الحفر والتكريك، لتنفيذ أعمال البنية الفوقية، وتم توفير نحو 40% من التكاليف التي كانت تتطلبها الشركة الصينية هاتشيسون.



