هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

حرصت الفنانة هيدى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور جديدة لها.





واثارت هيدى كرم الجدل على السوشيال ميديا من خلال اختيارها لفستان هادىء و بسيط باللون البينك قصير فوق الركبة وهو ما كشف عن تاتو اعلى الساق .









وتتميز هيدى كرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

















وتعتمد هيدى أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

















ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





واليكم الصور..

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