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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

صدى البلد

حرصت الفنانة هيدى كرم  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور جديدة لها.


 

واثارت هيدى كرم  الجدل على السوشيال ميديا من خلال اختيارها لفستان هادىء و بسيط باللون البينك  قصير فوق الركبة وهو ما كشف عن تاتو  اعلى  الساق .


 


 

وتتميز  هيدى كرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 


 


 


 

وتعتمد هيدى   أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 


 


 


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 

واليكم الصور..

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IMG_0709
IMG_0708
IMG_0708
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الفنانة هيدي كرم صور هيدي كرم طلاق هيدي كرم

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