وزير النقل: الرئيس السيسي مهتم بتجارة الترانزيت.. ونستهدف 5 ملايين حاوية سنويًا

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على أهمية تنفيذ تطوير ميناء السخنة في تحقيق عوائد بالعملة الصعبة وجذب المستثمرين.

وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع عقد حق إلتزام مع مشغل عالمي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم أرصفة ميناء السخنة مرة أخرى لمدة 30 عاما، معقبًا: «نستفيد من المشغل العالمي هاتشسون في خبرته الكبيرة في الخطوط الملاحية».

وتابع الفريق كامل الوزير: «لدينا أكبر 5 خطوط ملاحية في العالم لتشغيل البنية الفوقية لميناء السخنة، حيث أن معظم الحاويات في الميناء هي صادرات وواردات فقط».

وأشار وزير النقل، إلى أن الغالبية العظمى من تجارة الترانزيت؛ تكون في ميناء شرق بورسعيد، وذلك لموقعها المتميز، حيث أن حجم التجارة هناك يصل إلى حوالي 3.5 مليون حاوية سنويا ونستهدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية سنويًا في الفترة المقبلة.

كما أكد الفريق كامل الوزير خلال حواره، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بتجارة الترانزيت وعلى متابعة دائمة معنا.



وتابع وزير النقل: «تجارة الترانزيت تحقق 14 مليار دولار سنويا، ولدينا 35 ألف حاوية ترانزيت في ميناء الإسكندرية، ونستهدف الوصول إلى 15 مليون حاوية ترانزيت في الموانئ المصرية».