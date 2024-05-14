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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير النقل: كان لابد من تطوير الموانئ المصرية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على أهمية الموانئ التخصصية والتجارية الموجودة في مصر مثل موانئ الصيد والبترول ويعملون في نشاط واحد.


وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تداول كل أنواع البضائع في الموانئ التجارية، ومنها برنيس وسفاجا والسخنة والأدبية والسويس والعريش وبورسعيد غرب وشرق ودمياط واسكندرية والدخيلة وجرجوب.


واستطرد الفريق كامل الوزير: ميناء السخنة يرتبط بميناء الدخيلة بالقطار السريع مرورا بمناطق القاهرة والجيزة وأكتوبر ويخدم كل المناطق الصناعية والزراعية، وكان لا بد من تطوير الموانئ المصرية بسبب اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.


وأردف الوزير، أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية هو من أدى لزيادة النولون إلى الضعف مع ارتفاع رحلات الإمداد من الشرق الأقصى للغرب بضعف المسافة.


وأكد الفريق كامل الوزير، أيضًا على أهمية ميناء سفاجا في زيادة حجم الإستيراد والتصدير من الفوسفات، مردفًا: «لأول مرة يتم تنفيذ محطة ركاب (كروز) عالمية في السخنة بالتحالف مع هيئة موانئ البحر الأحمر لخدمة السياحة».
 

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