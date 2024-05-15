بقدرات جبارة.. أفضل موبايل أوبو Oppo بكاميرا 108 ميجابكسل

يتميز هاتف Oppo A1 Pro من شركة أوبو بتصميم أنيق مع عدد من القدرات والمواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية جبارة إلى جانب معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A1 Pro

وحصل على شاشة منحنية من نوع OLED قياس 6.55 بوصة، وجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 / 1.67 بوصة، متصلة بمستشعر ثاني لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 18 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 695 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، من نوع LPDDR4x، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 2.2.

ويحتوي على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بدقة 67 وات، مع ألوان الأسود والأزرق والذهبي.