كامل الوزير: لم يتم إهدار أي أموال في قطاع النقل

أشاد الفريق كامل الوزير وزير النقل، بتطوير الموانئ المصرية ومساهمتها في تعظيم الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، وخاصة التطورات الأخيرة التي تمت في قناة السويس.



وقال وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن قناة السويس تعتبر ممر ملاحي عالمي ساحر وعليه خدمات وتأمين كبير ورسومه توفر أموال كثيرة للدولة، حيث أن إيرادات القناة تضاعفت بعد إنشاء القناة الجديدة، معلقًا: «لن يستطيع أحد تنفيذ مشروع ينافس قناة السويس».



وعن خط التجارة العربي، أردف الوزير: «خط التجارة العربي ينقل 80 شاحنة لنقل البضائع، ولن ينافس قناة السويس، لأنه لا يوجد أي خط ملاحي ينافس القناة».



وحول إنشاء موانئ جديدة في مصر، قال الفريق كامل الوزير: إنه تم إنشاء ميناء تجاري بالإسكندرية خلال الفترة الماضية، وهو ميناء أبو قير البحري، حيث تم الانتهاء من 1200 متر من أرصفة الميناء حتى الآن، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.



أما فيما يتعلق بتكلفة إنشاء الموانئ في مصر، أضاف وزير النقل خلال حواره، أنه من المحتمل أن تبلغ تكلفة ميناء السخنة 60 مليار جنيه، وتم وضح 180 مليار جنيه للإنفاق على تطوير الموانئ المصرية.



واختتم الفريق كامل الوزير في حديثه: «لم يتم إهدار أي أموال في قطاع النقل والبنية الأساسية، والدول الكبرى تنمو بتطوير البنية الأساسية».

