كامل الوزير يكشف موعد الانتهاء من تطوير النقل النهري.. فيديو

أشاد الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالنقل النهري في مصر ومزاياه الكبيرة في قطاع النقل، قائلاً: «كان أرخص من النقل بالشاحنات ومسئولياته موزعة على عدة وزارات».



وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوحيد المسئوليات والمهام على الجهة المسيطرة على النقل النهري وهي هيئة النقل النهري، فهي المسئولة عن الإشراف عن كل تفاصيل النقل النهري.



وأردف الفريق كامل الوزير: «بدأنا أعمال التكريك في نهر النيل بكراكات مصرية في الممر الملاحي، والنقل النهري سيعود إلى أفضل حال بحلول عام 2030».



وأكد الوزير، أن توفير الاعتمادات المالية للمشروعات يحقق لها النجاح والتميز، وأن هناك مشروعات ذات عائد جيد يوافق عليها الرئيس السيسي لأنها توفر فرص عمل للمواطنين.



واستطرد الفريق كامل الوزير: «نعمل على توفير أسباب النجاح لكل المشروعات القومية باعتمادات مالية وتذليل العقبات والمشكلات، ولدينا قيادات متميزة ومساعدين في الموانئ البرية والجافة والطرق والكباري قادرون على تولي المسئولية بنجاح».



