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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عراك عنيف بين مسافرين بطائرة ركاب أمريكية.. وهذا رد فعل المضيفة

مسافران يتشاجران
مسافران يتشاجران بشكل عنيف على متن الطائرة

تم التقاط مقطع فيديو من قبل مسافرة على متن طائرة بهاتفها المحمول لحظة اندلاع عراك عنيف بين راكبين على متن الرحلة التابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز".

 

مسافران يتشاجران بشكل عنيف على متن الطائرة

 

وقام المسافران بالمشاجرة بالأيدي بشكل عنيف على متن طائرة كانت متجهة من منطقة "ميرتل بيتش" بولاية كارولينا الجنوبية بعد أن هبطت في بوسطن يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو.

 

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وحاولت المضيفة فض العراك بجسدها ويديها ولكن يدون جدوى، مما جعلها تنسحب من المشاجرة وتركتهم حتى ينتهوا من العراك.

 

وشعر بعض المسافرين بالصدمة عندما رأوا أحد المتورطين في العراك يغارد المطار والطائرة، دون أن يتعرضوا للتحقيق؛ حيث انه من المعروف أن المشاجرة على متن رحلة جوية يجعل الشخص يحرم للابد من السفر على متن طائرة 

 

مسافران يتشاجران بشكل عنيف على متن الطائرة
مسافران يتشاجران بشكل عنيف على متن الطائرة
طائرة الطائرة مسافران الرحلة عراك المحمول

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