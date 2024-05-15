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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

88 قرشا.. هبوط مفاجئ بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر

صدى البلد

تراجع سعر الدولار مجددا مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 15-5-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وانخفض سعر صرف الدولار الأسبوع الجاري بمتوسط 48 قرشا اضافية عقب تراجعه الأسبوع الماضي بمتوسط 40 قرشا تقريبا.

وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعا كبيرا يقدر بنحو 20 جنيها، بعد تحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم، الابعاء 15 مايو  2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

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أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 47.12 جنيه للشراء و47.22جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر سجل 46.84 جنيه للشراء و46.94  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 46.84 جنيه للشراء و46.94  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 46.84 جنيه للشراء و46.94  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي سجل 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 46.85جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري اليوم  46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية  46.84 جنيه للشراء و46.94  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد  46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن 

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي سجل 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول وصل إلى 46.78 جنيه للشراء و46.88  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك ميد بنك وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في البنك العقاري المصري العربي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

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