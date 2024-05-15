«كاف» يهدّد الأهلي والزمالك بغرامة مالية ضخمة قبل نهائي أفريقيا.. فما السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن اجتماع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمسئولي نادي الأهلي والزمالك.

وقال “شوبير” عبر برنامج ملعب أون تايم: الأهلي والزمالك اعترضا على طلبات الكاف.

وتابع: وتفاجأ مسئولو كاف بأن هناك تسريبات حدثت من الجلسة ومعلومات خاطئة وهدّد بتحويل هذا الكلام للجنة الانضباط وغرامة نصف مليون دولار وفي الآخر كاف وافق على تخفيض طلباته بالحصول على 40 تذكرة فقط مقصورة و40% من المقصورة الأمامية بدلاً من 50».

علي الجانب الآخر كان قد كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن مفاجأة بشأن الأزمة الأخيرة بين نادي الزمالك والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قبل إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدرديري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لوائح الكاف التفصيل، انسحاب ممثلي الزمالك اللواء احمد سليمان وشريف منير مدير العلاقات العامة من اجتماع الاتحاد الأفريقي، الخاص بنسبة تذاكر ودعوات مباراة نهضة بركان المقبلة، بسبب اعتراضهم على تمسك "كاف" بالحصول على 50% من دعوات المباراة، في الوقت الذي يرى فيه مسؤولي الزمالك أن هذه نسبة مبالغ فيها".

وتابع "‏مسئولو كاف أخطروا الزمالك بأنه تم وضع لائحة جديدة منذ 6 أيام بشأن دعوات نهائي الكونفيدرالية، دون أن يتم إخطار النادي بها".