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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مترو جامعة الدول والنيل يفتح أبوابه.. تعرف على موعد أول رحلة

صدى البلد

يبدأ صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، التشغيل  التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» الذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر، الممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة، وذلك وفق قرار وزارة النقل.

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ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة بالمحطات الجديدة في تمام الساعة الخامسة صباحًا، في ظل مواعيد التشغيل العادية.

بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، التي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق - ...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وأكدت وزارة النقل أن هذه المحطات الممتدة عبر مناطق العجوزة والدقي والمهندسين وبولاق الدكرور في محافظة الجيزة، ستكون جاهزة لاستقبال الجمهور بعد إجراء فترة تشغيل تجريبية بدون ركاب.

أسعار التذاكر:
-منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات
-منطقتان 16 محطة بـ8 جنيهات
-ثلاث مناطق 23 محطة بـ12 جنيها
-أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ15 جنيها
-أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا
 

وتوقع خبراء النقل والطرق أن تنقل المحطات الخمس 250 ألف راكب يوميا بمترو الأنفاق، وستخدم سكان المهندسين والمقيمين بمحافظة الجيزة، كما ستُحدث نقلة نوعية كبيرة في المناطق التي تخدمها.
كما أن هذه المحطات ستنهي أزمة الازدحام المروري في تلك المناطق، مع بدء تشغيلها من صباح اليوم الأربعاء، وتساهم أيضًا في زيادة الحصيلة السنوية من إيرادات مترو الأنفاق، خاصة بعد رفع وزارة النقل أسعار تذاكر المترو في 1 يناير أول أيام العام الجاري، الأمر الذي سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري.

وشهدت مصر طفرة غير مسبوقة في مجال مشروعات الطرق والنقل، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للطرق والأنظمة الجديدة للطرق، الأمر الذي يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة 2030.

وتعمل الدولة على توسيع وتطوير محطات مترو الأنفاق في المناطق المختلفة، من خلال تنفيذ محطات جديدة تخدم الخط الثالث، إضافة إلى وسائل النقل العام، فضلا عن العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

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