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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كنت ظالم.. أحمد حاتم يتحدث عن تجربة انفصاله

أحمد حاتم
أحمد حاتم

حل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج اتكلم ، من تقديم الإعلامي أنس بوخش ، حيث تحدث عن تجربة انفصاله . 

وقال أحمد حاتم : اتجوزت لمدة 3 سنوات وكنت في نسخة مش حلوة مني، ممكن أكون ظالم حتى لو ده مش باين بس دي حقيقة الأمر والطرف اللي معايا مكنش مبسوط ودي مش عادتي، وتجربة الجواز خلتني أقف وقفة كبيرة, واتعلمت أعمل اللي مقتنع بيه بطريقة صعبة واتعلمت ده في حد وقولتلها، ومش عايز أجربه تاني. 

وكان آخر اعمال أحمد حاتم هو فيلم فيلم حسن المصري، والذى ظهر من حلاله من خلال شخصية  مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

 

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

 

فيلم المنبر

ومن ناحية أخرى يخوض النجم أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

احمد حاتم اعمال احمد حاتم الفنان احمد حاتم أنس بوخش دياموند بو عبود فيلم حسن المصري

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