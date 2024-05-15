اقرأ وردك اليومي مجانا.. أفضل تطبيقات قراءة القرآن الكريم المجانية

يعدّ القرآن الكريم هبة عظيمة من الله عز وجل للبشرية، ينير دروبنا ويُثري حياتنا بآياته الكريمة.

مع انتشار الهواتف الذكية، أصبح من السهل الوصول إلى القرآن الكريم في أي وقت وأي مكان، وذلك من خلال تطبيقات قراءة القرآن المجانية المتوفرة على مختلف المتاجر الإلكترونية.

ولكن مع كثرة الخيارات، قد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في اختيار التطبيق المناسب.

لذلك، نقدم لكم في هذا التقرير أفضل تطبيقات قراءة القرآن الكريم المجانية لعام 2024، والتي تُلبي احتياجات مختلف المستخدمين:

1. تطبيق "المصحف الشريف" من دار إحياء التراث الإسلامي:

* من أشهر وأكثر تطبيقات القرآن الكريم انتشارًا.

* يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

* يتضمن العديد من الميزات، مثل:

* قراءة القرآن الكريم بروايات متعددة.

* الاستماع إلى تلاوات مُتعددة للقراء المشهورين.

* حفظ الآيات والسور.

* البحث عن الآيات والكلمات.

* ترجمة معاني الآيات.

* تفسير بعض الآيات.

* تحديد اتجاه القبلة.

* أذكار الصباح والمساء.

2. تطبيق "Quran Majeed" من Quran Majeed Foundation:

* تطبيق مُميز يجمع بين العديد من الميزات المتقدمة.

* يتميز بواجهة أنيقة وعصرية.

* يتضمن العديد من الميزات، مثل:

* قراءة القرآن الكريم بأكثر من 40 خطًا عربيًا.

* التحكم في حجم الخط ولون الصفحة.

* الاستماع إلى تلاوات مُتعددة للقراء المشهورين.

* حفظ الآيات والسور.

* البحث عن الآيات والكلمات.

* ترجمة معاني الآيات إلى أكثر من 100 لغة.

* تفسير بعض الآيات.

* تحديد أوقات الصلاة.

* أذكار الصباح والمساء.

* قراءة الأدعية والأذكار.

3. تطبيق "Quran for Everyone" من Islamicity Foundation:

* تطبيق مُصمم خصيصًا للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم.

* يتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومُناسبة لجميع الفئات العمرية.

* يتضمن العديد من الميزات، مثل:

* تقسيم القرآن الكريم إلى أجزاء وحصص.

* استماع إلى تلاوات مُتعددة مع تلوين الكلمات.

* حفظ الآيات والسور مع مراجعة الحفظ.

* البحث عن الآيات والكلمات.

* ترجمة معاني الآيات إلى اللغة الإنجليزية.

* تفسير بعض الآيات.

4. تطبيق "القرآن الكريم - المصحف الشريف" من وزارة الأوقاف المصرية:

* تطبيق رسمي من وزارة الأوقاف المصرية.

* يتميز بوجود مراجعة من الأزهر الشريف.

* يتضمن العديد من الميزات، مثل:

* قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

* الاستماع إلى تلاوات مُتعددة للقراء المشهورين.

* حفظ الآيات والسور.

* البحث عن الآيات والكلمات.

* تفسير بعض الآيات.

* أذكار الصباح والمساء.

5. تطبيق "Quran Kareem" من Quran Kareem Foundation:

* تطبيق خفيف وسريع يُناسب الهواتف ذات الإمكانيات المحدودة.

* يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

* يتضمن العديد من الميزات، مثل:

* قراءة القرآن الكريم بأكثر من 100 خط عربي.

* التحكم في حجم الخط ولون الصفحة.

* الاستماع إلى تلاوات مُتعددة للقراء المشهورين.

* حفظ الآيات والسور.

* البحث عن الآيات والكلمات.