هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

أعلنت وزارة المالية خبراً ساراً للعاملين بالدولة، حيث قررت تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لتكون قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

يهدف هذا القرار إلى تمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم والاستمتاع بإجازة العيد.

تبكير صرف المرتبات قبل العيد

تبكير صرف المرتبات قبل العيد

يأتي قرار تبكير صرف مرتبات شهر يونيو نظراً لاقتراب عيد الأضحى وقرب إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 هي كالتالي:

يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024: بدء صرف المرتبات.

يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024: انتهاء الصرف.

يتم صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).

واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة لتحسين الأجور خلال السنوات الماضية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين.

ويستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ نسبة العاملين في القطاع الحكومي بعقود دائمة 98.2%، يليها العاملين في القطاع العام بنسبة 91.3%، وأدنى نسبة للعاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 30.7%.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه. تتضمن هذه الحزمة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية:

1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة.

1100 جنيه للدرجات من الثالثة إلى الأولى.

1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

وتشمل الحزمة تبكير صرف العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. كما تشمل صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية 37.5 مليار جنيه، ليرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة تخصيص 15 مليار جنيه لزيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات:

8.1 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 و475 جنيهاً.

1.6 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

4.5 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، بزيادات تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتشمل الحزمة أيضاً زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة بنسبة 15% في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصل الزيادة خلال العام إلى 55% من قيمة المعاش. يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

كما تتضمن الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بنسبة 33%، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وشهدت الأجور زيادات متتالية منذ مارس 2019، حيث كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور إلى 2000 جنيه بنسبة زيادة حوالي 66%. في مارس 2021، ارتفعت الأجور إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2022، ثم إلى 3500 جنيه في مارس 2023، وأخيراً إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023، مع زيادة بنسبة 50% في فبراير 2024.

تبكير صرف المرتبات قبل العيد

إجازة العيد

إضافة إلى تبكير صرف المرتبات، ينتظر المواطنين إجازة العيد الأضحى 2024 التي تمتد لـ 9 أيام كالتالي: