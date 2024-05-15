عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

تبكير صرف المرتبات
تبكير صرف المرتبات قبل العيد

أعلنت وزارة المالية خبراً ساراً للعاملين بالدولة، حيث قررت تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لتكون قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2024. 

يهدف هذا القرار إلى تمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم والاستمتاع بإجازة العيد.

أبرزها تبكير صرف المرتبات.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل قبل عيد الأضحى
تبكير صرف المرتبات قبل العيد

تبكير صرف المرتبات قبل العيد

يأتي قرار تبكير صرف مرتبات شهر يونيو نظراً لاقتراب عيد الأضحى وقرب إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024. 

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 هي كالتالي:

  • يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024: بدء صرف المرتبات.
  • يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024: انتهاء الصرف.

يتم صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).

واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة لتحسين الأجور خلال السنوات الماضية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين.

ويستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ نسبة العاملين في القطاع الحكومي بعقود دائمة 98.2%، يليها العاملين في القطاع العام بنسبة 91.3%، وأدنى نسبة للعاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 30.7%.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه. تتضمن هذه الحزمة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية:

  • 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة.
  • 1100 جنيه للدرجات من الثالثة إلى الأولى.
  • 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

وتشمل الحزمة تبكير صرف العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. كما تشمل صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية 37.5 مليار جنيه، ليرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة تخصيص 15 مليار جنيه لزيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات:

  • 8.1 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 و475 جنيهاً.
  • 1.6 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
  • 4.5 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، بزيادات تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
  • كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
txt

الضرائب تلزم الممولين بالمرحلة الخامسة بمنظومة المرتبات والأجور

txt

دولة عربية تمنع موظفيها من المرتبات لهذا السبب

وتشمل الحزمة أيضاً زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة بنسبة 15% في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصل الزيادة خلال العام إلى 55% من قيمة المعاش. يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

كما تتضمن الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بنسبة 33%، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وشهدت الأجور زيادات متتالية منذ مارس 2019، حيث كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور إلى 2000 جنيه بنسبة زيادة حوالي 66%. في مارس 2021، ارتفعت الأجور إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2022، ثم إلى 3500 جنيه في مارس 2023، وأخيراً إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023، مع زيادة بنسبة 50% في فبراير 2024.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر.. إجازة مدفوعة الأجر - منوعات - الوطن
تبكير صرف المرتبات قبل العيد

إجازة العيد

إضافة إلى تبكير صرف المرتبات، ينتظر المواطنين إجازة العيد الأضحى 2024 التي تمتد لـ 9 أيام كالتالي:

  • يوم الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة رسمية.
  • وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.
  • أول أيام عيد الأضحى: الأحد 16 يونيو 2024.
  • ثاني أيام عيد الأضحى: الاثنين 17 يونيو 2024.
  • ثالث أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 18 يونيو 2024.
  • رابع أيام عيد الأضحى: الأربعاء 19 يونيو 2024.
  • خامس أيام عيد الأضحى: الخميس 20 يونيو 2024.
  • العطلات الرسمية: الجمعة والسبت 21 و22 يونيو 2024.
العيد عيد الأضحى مرتبات شهر يونيو يونيو صرف مرتبات شهر يونيو الحد الأدنى للأجور المرتبات صرف المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين من مسئولي توصيلات الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

موضوعات متعلقة

الضرائب تلزم الممولين بالمرحلة الخامسة بمنظومة المرتبات والأجور

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

ترشيحاتنا

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

رماها من المنور| تجديد حبس المتهم بقـ.تل والدته في المرج

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-