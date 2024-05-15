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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على شريط المعاهدة

محافظ بورسعيد يجتمع
محافظ بورسعيد يجتمع برؤساء الأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  ، اجتماعا ، مع الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، للوقوف على آخر مستجدات العمل في عدد من الملفات الهامة ، و ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و الدكتور منصور بكري السكرتير العام و الجهات المختصة .

و خلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم استعراض نتائج الحصر للتعديات والتواجدات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي .

وأكد محافظ بورسعيد على سرعة إزالة التعديات و المخالفات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي ، مشيرا الى بدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات ، مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

و وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد ، و الإصلاح الزراعي و هيئة التعمير الزراعي ، وحي الجنوب ، ووزارة الزراعة ، و البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .

وفي سياق آخر ، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أن المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد ، واصلت استقبال المواطنين ، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

و أكد محافظ بورسعيد على أن المراكز التكنولوجية بالأحياء استقبلت ٧٩ طلب تصالح من المواطنين ، لافتا إلى 
انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين  كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق  تدريب  العاملين  بالمراكز التكنولوجية عليها .

موجها العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين ، و تسهيل الإجراءات ، و ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة  بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

 

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمره لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .

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