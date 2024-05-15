وكيل تعليم قنا يواصل جولاته بالمدارس لمتابعة انتظام لجان الامتحانات

واصل الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى 2023-2024م بإدارة قنا التعليمية.

بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم جولته ، بتفقد مدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي، والتي تضم 18 لجنة، من طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وتجول داخل بعض اللجان، للتأكد من الانضباط والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية"فترة أولى" ، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " فترة ثانية

‎واطمئن السيد، على انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، مشيراً إلى أن أسئلة الامتحانات جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

‎وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب، وضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار السيد، إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول والعمل على تذليل أى معوقات.

‎وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اتخاذ كافة الإجراءات اللازم لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة، من حيث وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، واستغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس، بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالب، وتوفير كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.