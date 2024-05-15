تعليم الوادي الجديد يوزع مياها مثلجة ووجبات على طلاب الشهادة الإعدادية

وزعت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد صباح اليوم الأربعاء زجاجات مياه مثلجة ووجبات غذائية علي طلبة الشهادة الاعدادية اثناء ادائهم الامتحانات باللجان وذلك تسهيلا علي الطلاب ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة .

وقال المهندس سيد عبد العزيز مدير عام التربية والتعليم في الوادى الجديد إن الامتحانات انطلقت في 126 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تضم 4870 طالب وطالبة.





كما شدد عبد العزيز على مجموعة من الاشتراطات والالتزامات داخل اللجان منها التنبيه على الطلاب بأن تكون الإجابة بالقلم الجاف الأزرق ويمنع استخدام الاقلام الرصاص والاقلام الملونة المخالفة ، حظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب ولا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط ، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية، التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى تجاوزات .

وأكد على جميع مديرى ووكلاء الإدرات حال رصد أى مشكلات أو عقبات يتم التواصل على الفور مع غرفة العمليات بالمديرية .

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