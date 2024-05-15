وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الوادي الجديد، قام بها مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات، بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

من جانبه ..أكد مدير مديرية العمل بالوادي الجديد أحمد حسين طليب - في تقرير للوزارة - أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة فى (جامعة الوادي الجديد، ومجمع المصالح الحكومية المميكن ، وعملية إنشاء البيوت الريفية بمركز بلاط بالداخلة، ومنشآت أخرى) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

وأشار طليب إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم .