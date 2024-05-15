عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الوادي الجديد، قام بها مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات، بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
من جانبه ..أكد مدير مديرية العمل بالوادي الجديد أحمد حسين طليب - في تقرير للوزارة - أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة فى (جامعة الوادي الجديد، ومجمع المصالح الحكومية المميكن ، وعملية إنشاء البيوت الريفية بمركز بلاط بالداخلة، ومنشآت أخرى) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
وأشار طليب إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيَا

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

الذهب يرتفع عالميا لليوم الثاني ويسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

تحقيق خاص لـ"إندبندنت" البريطانية: بايدن متواطئ مع إسرائيل في المجاعة بقطاع غزة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

روتانا كذبتها .. شيرين عبدالوهاب تعيش أزمة جديدة‎

ترامب يقبل دعوة بايدن: مستعد لمناظرة أسوأ مُناظر قابلته في حياتي

بايدن: ترامب خسر أمامي في مناظرتين ولم يظهر من وقتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

عمره 50 مليون سنة.. رصد كائن بحري غريب في مرسى علم| صور

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-