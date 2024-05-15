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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب الإقبال الجماهيري .. حفل إضافي لعمر خيرت بقصر عابدين

عمر خيرت
عمر خيرت

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت بقصر عابدين عن تقديمها حفل إضافي ، بعد نفاذ الحفل المقرر اقامته يكون 7 من الشهر المقبل . 

ومن المقرر ان يكون الحفل الاضافي المقرر ان يقام للفنان عمر خيرت في اليوم التالي الحفل الأول ، علي أن يكون الحضور في كليهما بالملابس الرسمية . 

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في قصر عابدين، بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه مصري، 2250 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 4500 جنيه مصري). 

 

حفل عمر خيرت، في قصر عابدين يأتي تحت شعار «40 عامًا من الإبداع والتميز»، يشهد قصر عابدين التاريخي استعدادات كبيرة لاستقبال احتفالية ضخمة تعد الأولى من نوعها، تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، عن مشواره الموسيقي الكبير، والذي يعد أحد الأسماء الرائدة في تاريخ الفن المصري والعربي، والتي تقام في 7 يونيو 2024، بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية، وذلك تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

 

حفل عمر خيرت في الكويت 

من جهة أخرى، يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين على مسارح الكويت بمناسبة أحتفالات عيد شم النسيم،  وذلك يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

 

 

 

 

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