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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 564244 طن قمح الي صوامع وشون الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي إنتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٦٤٢٤٤ طن و ٠٧٩ كيلو ، موضحاً أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي :

2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط

1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط

1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط .

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وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٩١٢٠٠ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول

 

التموين بالشرقية الهيئة العامة للسلع التموينية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 الخطة الاستثمارية للعام المالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية القيادة السياسية

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