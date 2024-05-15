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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

401 لجنة تستقبل 81 ألف طالب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الانتهاء من كافة  الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  للشهادة والتي ستنطلق غداً الخميس 16 مايو الجاري، مضيفا أن 401 لجنة ستستقبل 81 ألفا و70 طالبا وطالبة علي مستوي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ونوه أبو ليمون، بأنه يتم المتابعة الدورية للجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

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وفي السياق ذاته، أوضح محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة اللجان لاستقبال الطلاب  غدا على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى "ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات " فترة ثانية.

وأشار إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى مؤكداً على أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام ، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.

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