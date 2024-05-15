انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 وإزالة 480 حالة تعد بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت خلال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإزالة 480 حالة تعدي بمساحة 62 ألفا و 589 متر مباني و146 حالة تعد بمساحة 228 فدانا و 7 قراريط و 9 أسهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.