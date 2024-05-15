إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا في حادث إطلاق نار

أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ،اليوم الأربعاء، بجروح في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى.



وذكرت وكالة أنباء تاسر اليوم الأربعاء أن الحادث وقع بعد اجتماع للحكومة السلوفاكية في مكان خارج براتيسلافا دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ونقلت الوكالة عن نائب رئيس البرلمان لوبوس بلاها قوله إن فيكو أصيب بالرصاص.



وقال شاهد من رويترز إنه سمع عدة طلقات نارية وإنه رأى رجلا تحتجزه الشرطة.



ولم يتسن على الفور الاتصال بالمكتب الحكومي للتعليق.



وكتب دينيك إن أحد مراسليها لم ير الحادث نفسه لكنه سمع عدة طلقات ثم رأى حراس الأمن يرفعون رئيس الوزراء من الأرض ويضعونه في السيارة.



أدانت زوزانا تشابوتوفا، رئيسة سلوفاكيا، الهجوم “الوحشي” على رئيس الوزراء.