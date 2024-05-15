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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط محاولة غش إلكتروني لطالبة وتحرير محضر لملاحظ رفض تسليم المحمول في بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد،  أن طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024  في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة ممن لهم حق أداء الامتحانات لهذا العام الدراسي هو 13840 طالب وطالبة مقيدين بالتعليم الرسمي العربي والرسمي لغات والتعليم الخاص.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن تعليم بورسعيد قد جهز 70 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل لنقل أسئلة الامتحانات لقري جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأكد الدكتور محمد عبد التواب أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة ضبط طالبة بلجنة مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية لغات في حالة غش بالهاتف المحمول ومحاولة نشر ورقة الأسئلة الامتحانية عن طريق تطبيق الواتساب وتم حرمانها من الامتحان.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أنه تم عمل محضر اثبات حالة لمعلم يحمل هاتفًا محمولًا ورفض تسليمه داخل لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات وتم إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

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وأوضح "عبد التواب" أن طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد يؤدون الامتحانات التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن وذلك للعام الثالث على التوالي، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد تفقد صباح اليوم لجنة مدرسة القناة الإعدادية بنين للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية فى اللجنة التى تضم ٢٣ لجنة فرعية، منهم لجنة واحدة لطلاب الدمج باجمالى عدد طلاب ٤٣٢ طالب منهم ١٢ حالة دمج في أول أيام امتحان الشهادة الإعدادية.

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