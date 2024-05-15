محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى السياحي

اعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، استمرار العمل في المرحلة الثانية من إنشاء " ممشى بورسعيد السياحي " ، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة و إنشاء الممشى السياحي ، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، و ذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من (باب ١ حتي باب ٣).

استمرار العمل بالمرحلة التانية من إنشاء ممشى بورسعيد السياحى 1000318543 1000318545 1000318539 1000318535 1000318537 1000318536 1000318533 1000318529 1000318525 1000318526

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

ووجه محافظ بورسعيد الجهات التنفيذية بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.