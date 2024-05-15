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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى السياحي

استمرار العمل بالمرحلة
استمرار العمل بالمرحلة التانية من إنشاء ممشى بورسعيد السياح

اعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم  ، استمرار العمل في المرحلة الثانية من إنشاء " ممشى بورسعيد السياحي " ، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة و إنشاء الممشى السياحي ، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، و ذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من (باب ١ حتي باب ٣).

استمرار العمل بالمرحلة التانية من إنشاء ممشى بورسعيد السياحى

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وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

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ووجه محافظ بورسعيد الجهات التنفيذية بتكثيف  معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

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