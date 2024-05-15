اليابان تدعم الهلال الأحمر المصري لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

تبرعت الحكومة اليابانية، من خلال هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بمجموعة من الرافعات الشوكية لجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك لتعزيز قدرات الجمعية على نقل وتوصيل إمدادات المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة في فلسطين.



وأكدت سفارة اليابان بالقاهرة في بيان اليوم /الأربعاء/ أن الحكومة المصرية تقوم بدور ومساهمات كبيرة من أجل تحسين الأوضاع في غزة وإنقاذ الأرواح، كما يقوم الهلال الأحمر المصري بدورٍ مهم في استقبال ونقل وتوصيل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تأتي من مختلف أنحاء العالم إلى قطاع غزة.



وأوضحت أن الرافعات التي قامت اليابان بتوفيرها على تعزيز القدرات اللوجستية لجمعية الهلال الأحمر المصري للتعامل مع إمدادات الإغاثة الإنسانية الطارئة في مستودعات الجمعية في العريش والإسماعيلية.



وأعرب سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشي، عن احترامه وتقديره للجهود الدؤوبة التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أعرب عن أمله في أن تقوم الرافعات التي قامت "جايكا" بتوفيرها بتعزيز عمليات المساعدات الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر المصري، وإيصال إمدادات المساعدات الإنسانية الضرورية بشكلٍ أسرع إلى أكبر عددٍ ممكن من الأشخاص، في ظل استمرار صعوبة الوضع حاليًا.



وأكد أن حكومة اليابان ستواصل جهودها الحثيثة في التواصل مع الأطراف المعنية وما إلى ذلك، بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية من أجل تهدئة الأوضاع بأسرع وقتٍ ممكن، وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كما ستنظر أيضًا تقديم المساعدات اللازمة بشكلٍ سريع حسبما دعت الاحتياجات المحلية.

