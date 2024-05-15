القصة الكاملة لأعمال العنف الشديدة بالجزرة الغامضة على أطراف أستراليا بعد تصويت مريب داخل البرلمان الفرنسي

اندلعت أعمال العنف الدامية في جزيرة كاليدونيا الجديدة الفرنسية لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، حيث وقعت اشتباكات مسلحة بين محتجين وميليشيات والشرطة، وأضرمت النيران في مبان وسيارات في عاصمة الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وبحسب الأنباء التى ذكرتها شبكة CNN الأمريكية، فقد قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بالرصاص خلال الاضطرابات التي تعتبر الأسوأ منذ الثمانينات ودفعت السلطات إلى فرض حظر التجول في العاصمة نوميا، كما حظرت التجمعات العامة وحمل الأسلحة وبيع الكحول، وأغلقت المطار الرئيسي - الذي عادة ما يكون مركزا سياحيا مزدحما - أمام حركة المرور التجارية.

من هى تلك الجزيرة

كاليدونيا الجديدة، هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16,136 كم (10,026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية، ويشمل الأرخبيل ـ الذي يعد جزءاً من منطقة ميلانيزيا ـ كلاً من جزيرة غراند تير (وهي الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل) وجزر لوايوتيه وجزر شسترفيلد (التي تقع في بحر المرجان) وأرخبيل بيليب وجزيرة الصنوبر وعدد من الجزر النائية، ويطلق سكان كاليدونيا الجديدة على جزيرة غراند تير اسم لو كايو أي الحصاة.

تبلغ مساحة أراضي كاليدونيا الجديدة 18,576 كيلومتراً مربعاً (7,172 ميلاً مربعاً)، وبلغ عدد سكانها 268,767 وفقاً لتعداد أغسطس 2014، ويتألف سكان كاليدونيا الجديدة من مزيج من شعب الكاناك (السكان الأصليون لكاليدونيا الجديدة) وسكان من أصول أوروبية (من الكالدوش وفرنسيو الأراضي الفرنسية) وشعوب بولينيزية (هم في معظمهم من الواليسيين) وسكان من جنوب شرق آسيا، إلى جانب أقليات ترجع جذورها إلى الأقدام السوداء وجزائريي المحيط الهادئ، استقر فيها البريطانيون والفرنسيون أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر، وامتلكتها فرنسا في 1853، كانت مستعمرة جزائية لأربعة عقود بعد 1864، عاصمتها نوميا، وكان من المتوقع أن تحصل على استقلالها خلال الفترة من 2015 إلى 2019، لكن صوت أكثر من 96.50% ضد الاستقلال عن فرنسا في استفتاء اقيم في 2021.

غضب من حكم الفرنسيين

ويعد العنف أحدث تفجر للتوترات السياسية التي ظلت تغلي لسنوات وأثارت مجتمعات الكاناك الأصلية المؤيدة للاستقلال إلى حد كبير في الجزيرة - والتي طالما غضبت من حكم باريس - ضد السكان الفرنسيين المعارضين لقطع العلاقات مع وطنهم الأم، وحشد الجيش الفرنسي وأرسل جوا "أربعة أسراب إضافية لاستعادة النظام"، وفقا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تقع كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ مع جيرانها أستراليا وفيجي وفانواتو، وهي منطقة فرنسية تتمتع بحكم شبه ذاتي - وهي واحدة من اثنتي عشرة منطقة منتشرة في جميع أنحاء المحيط الهادئ والبحر الكاريبي والمحيط الهندي.

وقد بدأت الاحتجاجات يوم الاثنين، بمشاركة معظمها من الشباب، ردًا على طرح تصويت على بعد 10 آلاف ميل (17 ألف كيلومتر) في البرلمان الفرنسي يقترح تغييرات على دستور كاليدونيا الجديدة من شأنها أن تمنح حقوق تصويت أكبر للمقيمين الفرنسيين الذين يعيشون على الجزر، وصوت المشرعون يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة لصالح التغيير، ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف آلاف الناخبين الإضافيين إلى القوائم الانتخابية في كاليدونيا الجديدة، والتي لم يتم تحديثها منذ أواخر التسعينيات، وتقول الجماعات المؤيدة للاستقلال إن التغييرات هي محاولة من جانب فرنسا لتعزيز حكمها على الأرخبيل.

نهاية 30 عامًا من السلام في كاليدونيا

من جانبها قالت دينيس فيشر، القنصل العام الأسترالي السابق في كاليدونيا الجديدة، لشبكة CNN: "شهدنا في اليومين الماضيين أعمال عنف على نطاق لم نشهده منذ 30 عامًا في كاليدونيا الجديدة، إنه نوع من الإعلان عن نهاية 30 عامًا من السلام في كاليدونيا الجديدة، فإن شعب الكاناك يعترض على التصويت في فرنسا، ليس فقط لأنه تقرر في باريس بدونهم، ولكن أيضًا لأنهم يشعرون أنهم يريدون أن يكون جزءًا من المفاوضات... والتي قد تشمل تصويتًا آخر لتقرير المصير ومجموعة من القرارات الأخرى".

وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهدوء، وأصدر رسالة الأربعاء إلى الزعماء السياسيين في كاليدونيا الجديدة يحثهم فيها على “إدانة كل هذا العنف بشكل لا لبس فيه” ويدعو الزعماء المؤيدين والمعارضين للاستقلال لمقابلته “وجها لوجه” في باريس، وقال القصر الرئاسي إن ماكرون سيرأس مجلس الدفاع والأمن القومي يوم الأربعاء وسيركز على أعمال العنف، ودفعت إدارة ماكرون نحو التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشددة على أن فرنسا قوة في المحيط الهادئ، حيث تعزز الصين والولايات المتحدة وجودهما وسط معركة من أجل النفوذ في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وتقع كاليدونيا الجديدة في قلب تلك الخطة.

العنف

وعن الأحداث التى شهدتها الجزيرة خلال الأيام الماضية، فقد قُتل ثلاثة أشخاص - رجلان وامرأة، وجميعهم من السكان الأصليين من الكاناك - بالرصاص في الاحتجاجات العنيفة وعمليات النهب، وفقًا لتشارلز ويا، المتحدث باسم لويس مابو، رئيس حكومة كاليدونيا الجديدة، كما أشعل المتظاهرون النار في المباني والسيارات في نوميا، في تحد لحظر التجول الذي تم تمديده حتى الخميس، وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تغطي العاصمة صباح الأربعاء، فيما أظهرت الصور سيارات محترقة وحرائق في الشوارع ومتاجر تتعرض للتخريب والنهب.

وقال المفوض السامي الفرنسي في كاليدونيا الجديدة لويس لو فرانك إن بعضهم مجهز ببنادق صيد ذات طلقات نارية كذخيرة، وآخرين كانوا مجهزين ببنادق أكبر حجما ويطلقون الرصاص، وتم اعتقال أكثر من 140 شخصا، فيما أصيب ما لا يقل عن 60 من أفراد الأمن في الاشتباكات بين الجماعات القومية المحلية والسلطات الفرنسية، بحسب صحيفة لوفرانك، فيما قال أحد سكان نوميا لراديو نيوزيلندا التابع لشبكة CNN إن الشراء بدافع الذعر يذكرنا بكوفيد-19، فهناك الكثير من الحرائق والعنف، ولكن من الأفضل أن أبقى آمنًا في المنزل، فهناك الكثير من الشرطة والجيش، وأريد من الحكومة أن تتحرك من أجل السلام.

التصويت

سيطرت فرنسا المستعمرة على كاليدونيا الجديدة في عام 1853. وتلا ذلك استيطان البيض، وكان شعب الكاناك الأصليون ضحايا لسياسات الفصل العنصري القاسية منذ فترة طويلة، ولا يزال العديد من السكان الأصليين يعيشون مع ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة حتى يومنا هذا، وانفجر العنف المميت في الثمانينيات مما مهد الطريق في نهاية المطاف نحو اتفاق نوميا في عام 1998، وهو وعد من فرنسا بمنح قدر أكبر من الحكم الذاتي السياسي لمجتمع الكاناك.

وأجريت عدة استفتاءات في السنوات الأخيرة - في 2018 و2020 و2021 - كجزء من الاتفاق الذي يمنح الناخبين في كاليدونيا الجديدة خيار الانفصال عن فرنسا، وتم التصويت برفض كل استفتاء، لكن العملية شابتها مقاطعة الجماعات المؤيدة للاستقلال وفيروس كورونا، وتم تجميد أدوار الناخبين منذ اتفاق نوميا، وهي القضية التي كان البرلمان الفرنسي يسعى إلى معالجتها في التصويت الذي أثار أعمال العنف هذا الأسبوع.

وصوّت المشرعون الفرنسيون في باريس بأغلبية 351 صوتاً مقابل 153 لصالح تغيير الدستور بهدف "إلغاء تجميد" القوائم الانتخابية للإقليم، ومنح حق التصويت للمقيمين الفرنسيين الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة لمدة عشرة أعوام، وجمدت الحكومة الفرنسية هذه القوائم لاسترضاء القوميين الكاناك المؤيدين للاستقلال الذين يعتقدون أن الوافدين الجدد إلى المستعمرة السابقة، بما في ذلك القادمين من فرنسا، يضعفون الدعم الشعبي للاستقلال، ويحتاج البرلمان الفرنسي بمجلسيه إلى الموافقة على التغيير الدستوري الذي أقرته الجمعية الوطنية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال يوم الثلاثاء إن الحكومة لن تدعو لعقد اجتماع للبرلمان للتصويت على الاقتراح قبل المحادثات مع زعماء الكاناك، بما في ذلك تحالف الاستقلال الرئيسي الكاناك وجبهة التحرير الوطني الاشتراكي، وتابع: "أدعو الزعماء السياسيين في كاليدونيا الجديدة إلى اغتنام هذه الفرصة والمجيء إلى باريس لإجراء محادثات في الأسابيع المقبلة، فالمهم هو المصالحةن والحوار مهم"، وقال أتال أمام الجمعية الوطنية إن الأمر يتعلق بإيجاد حل مشترك وسياسي وعالمي.

من جانبها أصدرت جبهة الكاناك الاشتراكية بيانا خاصا بها يوم الأربعاء أدان فيه التصويت في الجمعية الوطنية ودعا إلى إنهاء العنف، وجاء في البيان أن جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني تناشد الشباب المشاركين في هذه المظاهرات التهدئة والحرص على سلامة السكان والممتلكات.