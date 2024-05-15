هل يصبح برلمان الهند هندوسيًا منفردًا.. هكذا يخطط حزب مودى الحاكم للتخلص من وجود المسلمين بمؤسسات الدولة

يبدو أن سياسات الحزب الحاكم العنصرية بالهند تؤتى بثمارها، فى ظل تبنيه سياسات قومية هندوسية على حساب الشريحة المسلمة داخل البهند، ومع قرب إجراء الانتخابات العامة داخل البلاد، فإن الحديث أصبح فى حكم المؤكد استمرار بهاراتيا جاناتا برئاسة ناريندرا مودى في الحكم لولاية ثلاثة، والخلاف حول حجم الفوز المنتظر.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإن القوة السياسية لمسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة تتراجع في أكبر ديمقراطية في العالم، وذلك مع تزايد التوترات بين الهندوس والمسلمين في الهند، ورغم أنها ليست جديدة، إلا أنها ازدادت سوءا في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يتبنى حزبه بهاراتيا جاناتا الحاكم أيديولوجية قومية هندوسية.

انتخابات مضمونة



ولا يدور الحديث داخل الهند حول انتخابات مجلس النواب "لوك سابها" رقم 18 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947، عن تنافس حقيقي بين الائتلافين الحزبيين الكبيرين قد يقود أحدهما إلى السلطة؛ ولكنه يدور فقط حول عدد مقاعد الأغلبية التي سوف يستحوذ عليها حزب بهاراتيا جاناتا، قائد ائتلاف "التحالف الوطني الديمقراطي" الذي يحكم الهند منذ عام 2014، ومدى قدرة المعارضة فقط على الحفاظ على الفارق الراهن منذ انتخابات 2019 أو تقليله إن أمكن.

وفي الوقت الذي يحتاج فيه أي حزب أو ائتلاف أن يحصل على 272 مقعداً من أصل 543 مقعداً هي إجمالي عدد نواب "لوك سابها" كي يحقق الأغلبية؛ فإن التوقعات واستطلاعات الرأي العام في الهند ترجح أن يحصل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، والذي يتكون من حوالي 38 حزباً وطنياً وإقليمياً، على ما بين 370 إلى 400 مقعد، في مقابل حصول بقية أحزاب المعارضة الأخرى مجتمعة، بما فيها التحالف الوطني التنموي الهندي بقيادة حزب المؤتمر الوطني، والذي يضم حوالي 25 حزباً على ما بين 143 إلى 173 مقعداً فقط، منها 55 إلى 60 مقعداً لحزب المؤتمر؛ ما يعني في كل الأحوال حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة للمرة الثالثة على التوالي بعد انتخاباتي 2014 و2019.

انتصارات هندوسية لمودى يقابله تقلص للمشرعين المسلمين

"منع المهاجرين المسلمين من الحصول على الجنسية - إلغاء الحكم شبه الذاتي للمنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد - بناء معبد هندوسي حيث قام حشد من الغوغاء العنيفين بهدم مسجد"، كانت هذه انتصارات سياسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى تلميع سمعته كزعيم يعطي الأولوية لمصالح الأغلبية الهندوسية في الهند، وبالنسبة لمسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، فإن ذلك يسلط الضوء على تراجع قوتهم السياسية في أكبر ديمقراطية في العالم.

والتوترات بين الهندوس والمسلمين في الهند ليست جديدة، لكنها ازدادت سوءا في عهد مودي، الذي يتبنى حزبه بهاراتيا جاناتا الحاكم أيديولوجية قومية هندوسية، ومع أن مودي يبدو على أعتاب ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، فإن التوقعات بالنسبة للسياسيين والمواطنين المسلمين قاتمة، وهو ما سيحسم ويتحدد بالتصويت هذا العام في يونيو، ولا يقتصر الأمر على أن مودي صعّد خطابه المناهض للمسلمين في خطاباته الانتخابية، فمنذ أن بدأ حزب بهاراتيا جاناتا صعوده كقوة سياسية في منتصف الثمانينيات، تقلصت نسبة المشرعين المسلمين في البرلمان والمجالس التشريعية للولايات، وكذلك انخفض تمثيل المسلمين في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وفي أحزاب المعارضة أيضًا.

من تهميش إلى استبعاد متعمد

وعندما تولى مودي السلطة في عام 2014، كان البرلمان المنتهية ولايته يضم 30 نائبا مسلما - وكان واحد فقط عضوا في حزب بهاراتيا جاناتا. يشغل المسلمون الآن 25 مقعدًا من أصل 543، ولا ينتمي أي منهم إلى حزب بهاراتيا جاناتا،

ويقول علي خان محمود أباد، أستاذ العلوم السياسية والمؤرخ في جامعة أشوكا في نيودلهي، إن الهند تحولت من دولة يتم فيها تهميش المسلمين إلى حد كبير إلى دولة يتم فيها "استبعادهم بشكل نشط"، ويضيف أباد: "بدون تمثيل، لن تتمكن من طلب الموارد من الدولة والتعبير عن نوع احتياجات المجتمع من أجل التقدم، سواء كان التعليم أو الوظائف أو الصحة أو البنية التحتية الأساسية".

انحدار فى التمثيل رغم تزايد الأعداد

والملفت للنظر لما تمر به الهند من تهميش متعمد للمسلمين، هو الانخفاض الملحوظ للتمثيل البرلماني، وذك رغم ارتفاع عدد السكان، ففي منتصف الثمانينيات، كان المسلمون يمثلون 11% من سكان الهند، وكان لديهم 9% من المقاعد في البرلمان؛ واليوم يشكلون 14% من السكان ويشغلون أقل من 5% من مقاعد البرلمان، بينما كان تسعة من كل عشرة أعضاء في البرلمان هم من الهندوس، الذين يشكلون 80 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ولكن التمثيل السياسي للمسلمين على مستوى الدولة أفضل قليلاً، فيوجد في الهند أكثر من 4000 مشرع في المجالس التشريعية للولايات في 28 ولاية، ويشغل المشرعون المسلمون ما يقرب من 6٪ من هذه المقاعد.

ووجد تقرير حكومي في عام 2006 أن المسلمين يتخلفون عن الهندوس والمسيحيين والأفراد من الطبقات الدنيا في الهند في معرفة القراءة والكتابة والدخل والحصول على التعليم. لقد حققوا بعض المكاسب منذ ذلك الحين، لكنهم ما زالوا في وضع غير مؤاتٍ بشكل كبير، وفقًا لدراسات مستقلة متعددة.

تشريعات تمييزية

وفي ظل العقد الذي قضاه مودي في السلطة، قام حزب بهاراتيا جاناتا بسن أو اقتراح قوانين مختلفة يعتبرها الزعماء المسلمون تمييزية.

أصدرت بعض الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا قوانين تقيد الزواج بين الأديان كوسيلة لمعالجة ما يزعمون أنه التهديد الذي تشكله النساء الهندوسيات اللاتي يتزوجن من رجال مسلمين ثم يتحولون إلى دينهم.

إحدى الولايات التي كان يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا سابقًا منعت الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس. (تم إلغاء القانون بعد أن فقد حزب بهاراتيا جاناتا السيطرة السياسية).

يدعو حزب بهاراتيا جاناتا إلى وضع قانون قانوني مشترك من شأنه أن يؤثر على بعض الممارسات الدينية، وذلك من خلال تغيير بعض القوانين في دستور الهند التي تتعامل مع مسائل تتراوح بين الزواج والطلاق والميراث.