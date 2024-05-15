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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دا مكنش اتفاقنا | سمية الخشاب في قسم الشرطة بسبب رامز جلال

رامز وسمية
رامز وسمية

استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إلى أقوال الفنانة سمية الخشاب في بلاغها ضد الفنان رامز جلال بسبب تعرضها لمقلب خلال برنامجه الرمضانى 2024 “رامز جاب من الآخر”.

وأشارت “الخشاب” أمام جهات التحقيق إلى تعرضها لإصابات خلال مشاركتها في البرنامج واتهمت فريق الإعداد ورامز جلال ومنتجي برنامجه، بأنهم خدعوها وتسببوا في تعذيبها.

 

 

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وكشفت الفنانة سمية الخشاب خلال أقوالها بأن إصابتها استدعت رقودها في المستشفى بإمارة دبي بعد تصوير الحلقة، إذ أصيبت بكسر في قدمها اليسرى وذراعها فضلًا عن الكدمات والخلع في طرف الكعب وتمزق الأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا إلا أنها تحاملت على نفسها بتجرع الأدوية والمسكنات لاستكمال تصوير مسلسل تقوم ببطولته.

وأفادت الفنانة أن مُعدة برنامج «رامز جاب من الآخر» خدعتها وقالت لها إن البرنامج اسمه «المدعى عليه ثانيًا» والمحاور هو الفنان رامز جلال، وأفهمتها أن الأخير تراجع عن تخويف ضيوفه كما كان يفعل طيلة السنوات الماضية.

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