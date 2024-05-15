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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش هسيب حقي.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال لهذا السبب

صدى البلد

تسبب ظهور الفنانة سمية الخشاب مع الفنان رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي في العديد من الأزمات لها كشفتها في حوار خاص.

قالت سمية الخشاب فى تصريح لـ صدى البلد: مازلت فى مرحلة العلاج الطبيعي وأما بالنسبة لأزمتي مع رامز جلال لن أتنازل عن حقوقى القانونية لأنى تعرضت إلى ضرر كبير وبرغم من ذلك كان هناك نوع من اللامبالاة من قبل رامز جلال وإدارة البرنامج.

وأضافت سمية الخشاب : ما يفعله رامز جلال مع الفنانين شيء مؤذى بدليل تعرض عدد من المشاهير إلى إصابات بالغة ويعتقد رامز أن هذا نوعا من خفة الدم وبرنامج مضحك وهو عكس ذلك تماما وأنا مش هسيب حقى من رامز.

تفاصيل الأزمة في الفيديو التالي:
 

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