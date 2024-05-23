تطبيق مواعدة جمعهما.. فنان مصري يرتبط بممثلة هندية

احتفل الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود بخطوبته رسميًا على الممثلة الأمريكية ذات الأصول الهندية إميلي شاه وذلك عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”.

ونكشف في الفيديو التالي عن كيف ارتبط الممثل المصري مينا مسعود بخطيبته الفنانة الهندية إميلي شاه وعن سر تعارفهما وعن ما إذا كانت شاركته من قبل بأي أعمال سينمائية.

بداية مينا مسعود

يذكر أن مينا مسعود، بدأت شهرته العالمية بعدما وقع الاختيار عليه، للقيام ببطولة فيلم علاء الدين أمام ويل سميث الذي صدر عام 2019.

وتعاقد مينا مؤخراً على بطول فيلم جديد بعنوان "عيسى"، ومن المفترض أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.