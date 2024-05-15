نشرة الفن: لقاء سويدان تكشف حقيقة زواجها .. خطبة مينا مسعود

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت مجلة Hello العالمية عن خطوبة الممثل العالمي مينا مسعود على الممثلة الهندية إيملي شاه.

توفيت جيجي المنباوي، اليوم، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد وابنة الفنانة آمال زايد.

أثارت الفنانة لقاء سويدان الجدل خلال الأيام الماضية ، وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير وهي ترتدي فستان زفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر ومن سيكون عريس المستقبل ، وتداول رواد السوشيال ميديا الكثير من الأخبار بشأن ارتباطها بالفنان طارق صبري بسبب صورهم فى نفس اللويكشن.

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بياناً جديدًا من خلال الحساب الرسمي على موقع إنستجرام ، للرد على تطورات الخلاف مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.