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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: لقاء سويدان تكشف حقيقة زواجها .. خطبة مينا مسعود

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

خطبة مينا مسعود على الممثلة الهندية إيملي شاه

أعلنت مجلة Hello العالمية عن خطوبة الممثل العالمي مينا مسعود على الممثلة الهندية إيملي شاه.

وفاة شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد

توفيت جيجي المنباوي، اليوم، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد وابنة الفنانة آمال زايد.

كان موجودا.. لقاء سويدان تحسم الجدل بشأن زواجها من طارق صبري |خاص

أثارت الفنانة لقاء سويدان الجدل خلال الأيام الماضية ، وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير وهي ترتدي فستان زفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر ومن سيكون عريس المستقبل ، وتداول رواد السوشيال ميديا الكثير من الأخبار  بشأن ارتباطها بالفنان طارق صبري بسبب صورهم فى نفس اللويكشن.

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بياناً جديدًا من خلال الحساب الرسمي على موقع إنستجرام ، للرد على تطورات الخلاف مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

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