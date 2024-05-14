وفاة شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد

توفيت جيجي المنباوي، اليوم، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد وابنة الفنانة آمال زايد.

وكتب نجلها أحمد صفوت الرشيدي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، معلنا عن وفاة والدته: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة جيجي المنباوي.

اللحظات الأخيرة في حياة معالي زايد

وكشفت مهجة زايد، الشقيقة الكبرى لمعالي زايد، في جنازتها، عن حقيقة مرضها وآخر لحظات شقيقتها قبل الرحيل، قائلة في أحد الحوارات الصحفية التي أجريت معها في أثناء الجنازة، إن معالي زايد عرفت حقيقة مرضها قبل أسبوع فقط من رحيلها، موضحة أنها شعرت بآلام حادة في الصدر خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، أي قبل شهر بالضبط من رحيلها.

ولفتت إلى أنه “تم عرضها على كبار الأطباء ليؤكدوا إصابتها بسرطان الرئة، ما جعلنا نذهب بها فورا إلى مستشفى السلام، واستمررت أنا وشقيقنا ملازمين لها حتى لحظاتها الأخيرة”.

وأضافت مهجة زايد، شقيقة الراحلة، أن المرض انتشر بشكل سريع وحدثت لها انتكاسة أدت إلى وفاتها، مشيرة إلى أنه عندما تأكدت معالي من قرب نهايتها بدأت تردد "أنا فرحانة لأني هروح لماما"، وواصلت قائلة: "أصعب لحظة عشتها مع شقيقتي عندما زرتها قبل رحيلها بلحظات وقد توقفت جميع أجهزتها عن العمل".

وأكدت أن "معالي" كانت تحب عملها جدا، وعلى الرغم من قلة أعمالها، إلا أنها كانت تختار أدوارها بعناية ولا تقبل أي عمل تشعر أنه بعيد عن قناعاتها، لافتة إلى أنها كانت تحلم بتجسيد شخصية رائدة العمل النسائي السيدة هدى شعراوي.

وتابعت: "كانت معالي شقيقتي الصغرى المدللة من الجميع وكانت تحب الجميع وتعتز جدا بأصدقائها في الوسط الفني"، لافتة إلى أنها كانت تعتبر أبناء أخواتها أبناءها وتعتبرهم أغلى شيء عندها في الدنيا.