رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية "حاضنات الفائقين" لتكريم الطلاب المتميزين دراسيا

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، احتفالية حاضنات الفائقين والتي تنظمها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية بالتعاون مع بنك ناصر لتكريم الخمسة طلاب الأوائل المتفوقين دراسياً على مستوى عشرة كليات بالجامعة، حيث يحصل الطلاب المتفوقون على مكافأة مالية بصفة دورية كل شهر، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن وكريم الزعيرى مدير بنك ناصر الاجتماعي.

من جانبه، أشاد رئيس الجامعة، بإسهامات وزارة التضامن الاجتماعي ومجهوداتها من خلال وحدة التضامن الاجتماعي داخل جامعة بني سويف، وبدورها الفعال في مساعدة أبناء الجامعة من الطلاب المتفوقين دراسياً ودعمهم مادِّيًا ومعنويًّا، تحفيزًا لهم علي مواصلة تفوقهم الدراسي وخلق روح التنافس بين الطلاب.

وأهدت أمل عزوز، الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة درع الوزارة تقديراً لجهوده في دعم الوحدة داخل الجامعة والتعاون المشترك بين الجامعة والوزارة .