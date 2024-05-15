تشكيل تشيلسي وبرايتون في مواجهة بالدوري الإنجليزي

كشف فريقا تشيلسي وبرايتون، عن التشكيل الأساسي لمواجهتهما مساء الأربعاء، على أرض الثاني، في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يجر تشيلسي تعديلات لافتة على تشكيله، حيث سيقود السنغالي نيكولاس جاكسون هجوم الفريق، بإسناد من نوني مادويكي وميخايلو مودريك.

وسيقوم كول بالمر بدور صانع الألعاب، فيما يتواصل غياب رحيم سترلينج عن التشكيل الأساسي، رغم إحرازه لهدف في المباراة الأخيرة.



وفيما يلي تشكيل هذه المباراة:

تشيلسي: بتروفيتش، جوستو، تشالوباه، بادياشيل، كوكوريا، كايسيدو، جالاجر، بالمر، مادويكي، جاكسون، مودريك.

المدرب: ماوريسيو بوكيتينو.

برايتون: فيربروجن، لامبتي، إيجور جوليو، دانك، ويبستر، جيملور، بونانوتي، جروس، إنسيسو، أدينجرا، جواو بيدرو.

المدرب: روبرتو دي زيربي.