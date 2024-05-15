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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

رفح
رفح

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقالا للجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، حذّر فيه من إمكانية اندلاع مواجهة أمام مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يعني الدمار لإسرائيل.

وقال بريك في المقال الذي نشرته "معاريف" إن مصر أعربت خلال الفترة الماضية عن غضبها ورفضها للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مهددة بإمكانية إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، كما قررت الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

 

جنرال إسرائيلي: مصر تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط

 

وأضاف: "أن مصر اليوم تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط، 4000 دبابة، منها 2000 حديثة، ومئات الطائرات المقاتلة الحديثة، وأقوى بحرية في الشرق الأوسط".

ورأى أن غضب الجيش المصري من إسرائيل يعني "دراما سوداء ليس لإسرائيل حل لها".

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جنرال إسرائيلي يحذر من  إلغاء مصر لمعاهدة السلام

واعتبر أن إلغاء مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل "كارثة أمنية على إسرائيل بكل معنى الكلمة"، مؤكدا: "في هذه الحالة ليس لدينا خيار سوى الدعاء إلى الله، وكل ما يحدث هو ممن صنع مجموعة من الحمقى الذين يريدون الحرب لنا مع مصر".

وتابع: "الدخول إلى رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس. إن الحرب الإقليمية مقبلة علينا، وستكون أخطر وأفظع بمئات الآلاف من الحرب في غزة" و"القباطنة" الذين يديرون حربنا، بقراراتهم، يقربوننا من حرب إقليمية عامة، ولا يجهزون لا الجيش ولا الجبهة الداخلية لتلك الحرب التي ستكون أفظع حروب إسرائيل".

 

معاريف إسحاق بريك مصر رفح جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية

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