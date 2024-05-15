عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: مشروع «رأس الحكمة» أعاد الروح للاقتصاد المصري

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك أخبارًا مهمة والعمود الفقري لهذه الأخبار هو تسلم مصر للدفعة الثانية من مشروع تطوير "رأس الحكمة"، مشددًا على أن هذا الخبر مهم ويعني أن هناك التزامًا وجدية في تنفيذ هذا المشروع والصرامة في الاتفاق وبنوده، ويدفعنا للإحساس أن هذه الاتفاقية شديدة الأهمية وواحدة من الأمور الاقتصادية التي أعادت للاقتصاد المصري روحه وكان قد أوشك على الموت.

وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مؤشرات الاقتصاد جيدة جدًا ومكانة مصر الإقليمية لعبت دورًا مهمًا في إنقاذ الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السياسة التي تضعها الحكومة هي سياسة تضعها لنفسها بدون أي مشاركة شعبية في وضع السياسة أو تنفيذها أو مراقبة التنفيذ،

وأضاف إبراهيم عيسى، أن التقارير الاقتصادية للاسترشاد وليس للتطبيق والتنفيذ أو المحاسبة، مؤكدًا أن هناك من يتفاءل ويستبشر بأن سياسة الحكومة التي اعتمدتها لنفسها، ولابد أن يكون هناك تدابير من قبل الحكومة لتحقيق حياة معيشية جيدة للمواطن، ولابد أن تبنى فلسفة الحكومة على أولويات المواطن وليس أي أولويات أخرى.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى تطوير رأس الحكمة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مشروع تطوير رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء: وصول 14 مليار دولار من أموال صفقة رأس الحكمة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع.. فيديو

معلول وعاشور| تصريح من كولر.. وانتظار قرار في الأهلي يخص 3 نجوم

كيف كان رسول الله يفتتح قيام الليل؟ ذكر يغفله الكثيرون

استعراض بالسيارات فى سيناء .. تحرك فورى من الداخلية

في الذكرى الـ76.. نقابة الصحفيين تُحذّر من نكبة جديدة بغزة

نجم ريال مدريد مدربًا في يورو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تخزين ورق العنب.. تعرف عليها

شاهد.. احتفال أبطال فيلم جبل الحريم بانتهاء تصويره

طرق تخزين البطاطس في الفريزر

دلعله.. صور جعلت أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-