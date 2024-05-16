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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل ميني الكوردن بلو بمذاق لا يقاوم

ميني الكوردن بلو
ميني الكوردن بلو

ميني الكوردن بلو من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل لافراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق لذيذ ولا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ميني الكوردن بلو.

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مقادير ميني الكوردن بلو

٤ صدر دجاج مفروم
٢ ملعقة كبيرة بقسماط 
١ ملعقة صغيرة بابريكا
٢ ملعقة صغيرة  بودرة ثوم 
٢ نلعقة صغيرة بودرة بصل 
١ ملعقة صغيرة ملح
نصف  ملعقة صغيرة فلفل 


للحشوة:
٥ شرائح جبن شدر مربعه
٥ شرائح تيركي مربعه


للتغطيه :
دقيق
بانكو 
بيض مع ٢ ملعقة كبيرة حليب 
زيت للقلي 


طريقة تحضير ميني الكوردن بلو 
نضع طبقة الجبن ثم طبقة التيركي ونقوم بلفها مع بعض ونقطعها الى ٦ قطع تقريبا ..
نفرم صدر الدجاج ونتبله بالبهارات والبقسماط ونقوم بعمل كرات صغيرة ونضغط عليها لوضع الجبن والتيركي بالمنتصف ثم نغلق عليها ونجلعها بشكل طولي ونغطيها بالدقيق ثم البيض ثم البانكو ونضعها بالفريزر لمدة ساعه تقريبا قبل القلي ..
نقليها بزيت غزير وبحراره متوسطه وتقدم مع صوص الكاتشب والمايونيز  وبالهنا والشفا

ميني الكوردن بلو طريقة عمل ميني الكوردن بلو الشيف غادة التلى مقادير ميني الكوردن بلو طريقة تحضير ميني الكوردن بلو

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