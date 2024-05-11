طريقة عمل شوكلت شيبس كوكيز.. أحلى من المحلات

شوكلت شيبس كوكيز من الحلويات اللذيذة التي يعشق الكثير تناولها وبالأخص الأطفال، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل شوكلت شيبس كوكيز.

مقادير شوكلت شيبس كوكيز

كوب ونصف دقيق

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة بدرجة الحرارة العادية

نصف كوب سكر بني فاتح

ربع كوب سكر ناعم الحبيبات

1 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 كوب شوكلت شيبس

طريقة تحضير شوكلت شيبس كوكيز

0. في طبق انخلي الدقيق، البيكنج باودر، الصودا و الملح ، اتركيه جانبا.

1. في وعاء الخلاط ضعي الزبدة، السكرالبني و السكر، ثبتي مضرب التقليب وشغلي على سرعة متوسطة ليصبح الخليط ناعما.

2. أضيفي البيضة والفانيليا، إستمري بالخفق ليختفي البيض ويتجانس الخليط جيدا.

3. اضيفي خليط الدقيق وشغلي ليختلط وتحصلي على عجينة لينة. لا تكثري من وقت التشغيل. أضيفي ثلثي كمية الشوكلت شيبس.

4. أحضري طبق واسع، قطعي العجينة ١٦ كرة، دحرجيها بشكل عشوائي لتصبح بشكل الكرة، ولكن لا تجعليها كرة ملساء ،الشكل يجب ان تكون متعرجة الشكل، ضعيها في الطبق بحيث تكون طبقة واحدة.

5. غلفي كرات العجينة بالنايلون ثم ضعيها في البراد لمدة ٣٠ دقيقة.

6. ثبتي الرف الشبكي في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة ١٦٠ مئوية، احضري صواني قصيرة الحافة، ضعي فيها ورق زبدة.

7. ضعي قطع الكوكيز على الصواني، مع ترك مسافة بوصة بين كل منها. أتركيها على طاولة المطبخ ٥ دقائق.

8. وزعي بقية الشوكلت شيبس على قطع الكوكيز. بطرف أصبعك اضغطي قليلا جدا على الكوكيز لتتلاصق الشوكلت جيدا. (لا تضغطي كثيرا لأنها ستنخفض أثناء الخبز)

9. اخبزي الكوكيز ١٥ – ٢٠ دقيقة. أخرجي الصواني من الفرن، اتركي الكوكيز في الصواني لبضع دقائق ثم انقليه على الشبك واتركيه ليبرد تماما.

