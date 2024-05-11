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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سمك بلطى
طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية، بمذاق لا يقاوم.

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مقادير سمك بلطى مع أرز الصيادية

4 قطع سمك بلطي
البهارات:
1 ملعقة كبيرة كمون
1 ملعقة كبيرة بهار سمك
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة كبيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
نصف ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

التتبيلة:
6 فصوص ثوم مهروس
ربع كوب عصير ليمون
ربع كوب خل

الأرز:
3 كوب ارز قصير الحبة
2 حبة كبيرة بصل مفروم
2 ملعقة كبيرة سكر
2 فص ثوم مهروس
1 حبة متوسطة جزر مبروش
2 ملعقة كبيرة شبت مفروم
1 ملعقة كبيرة ملح

للقلي: زيت ذرة
للتغطية: دقيق، نشا

طريقة تحضير سمك بلطى مع أرز الصيادية

1.البهارات: في طبق ضعي كل البهارات، قلبيها جيدا، اقسميها الى نصفين.
2. نظفي السمك وافتحي البطن.
3. التتبيلة: في وعاء ضعي الثوم، وعصير الليمون، والخل، نصف كمية البهارات، اضيفي قليل من الماء لتصبح تتبيلة سائلة. ضعي السمك في التتبيلة لمدة ساعة. أخرجي السمك من التتبيلة وأتركيه جانبا ليتصفى. لا تتخلصي من التتبيلة.

4.اضيفي كوب من الماء الى التتبيلة، اضيفي ملعقة صغيرة من الملح. قلبي ليذوب. اتركي التتبيلة جانبا.

5.في طبق ضعي حوالي نصف كوب من الدقيق والنشا. ضعي السمك في خليط الدقيق وقلبي ليتغطى من الداخل والخارج جيدا بالدقيق. اتركي السمك جانبا. ثم كرري التغطية بالدقيق، ثم تخلصي من الدقيق الفائض. أتركيه جانبا.

6.قلي السمك: في مقلاة واسعة سخني الزيت على نار متوسطة. من المهم الانتباه لطريق قلي السمك في هذه الوصفة، حيث يتم تغطية السمك في خلطة التتبيلة التي تحتوي على الماء، فيجب الحرص أثناء القلي بحيث لا يتساقط ماء في الزيت ويجب ان نقف على مسافة بعيدة من المقلاة.
7.ضعي سمكة في خليط التتبيلة لبضع ثواني فقط لتتغطى بسرعة بخليط التتبيلة حيث سيتشرب الدقيق الذي يغطي السمكة بقليل من التتبيلة. مع الحرص على ان تدخل التتبيلة في بطن السمك. ثم مباشرة ضعي السمكة في الزيت، كرري ذلك مع بقية السمك. اتركيه ليصبح ذهبي اللون ثم أقلبيه على الجانب الآخر.

8.الأرز: في قدر ضعي نصف كوب من الزيت المستعمل لقلي السمك، البصل وقلبي ليصبح البصل بني اللون، اضيفي السكر واستمري بالتقليب ليحترق السكر.

أضيفي بقية البهارات، الثوم، الجزر، الشبت، قلبي ليذبل الجزر.

9.اضيفي ٣ كوب من الماء، دعيه يغلي، اضيفي الملح، اضيفي الأرز وقلبيه بهدوء ليتشرب بالماء قليلا.

10.غطي القدر واتركي الأرز على نار هادئة لينضج تماما.
 

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