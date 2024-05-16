أشعر بالحب الليلة.. هدى الإتربي تنشر صورا من إطلالتها بمهرجان كان

نشرت الفنانة هدى الإتربي، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من إطلالتها في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكتبت هدى الإتربي، في تعليقها على الصور: «أشعر بالحب الليلة .. يا لها من تجربة مذهلة .. لقد حلمت منذ فترة طويلة بوجود فيلم لي هناك في المنافسة وفي يوم من الأيام سأحقق ذلك» ووجهت الشكر لمصمم فستانها.

هدى الإتربي ومسلسل العتاولة

وكانت كشفت الفنانة هدى الإتربي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية أثناء تصوير دورها فى مسلسل العتاولة.

وقالت هدى الإتربي خلال حلولها ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة راديو 9090 أنها تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل العتاولة ونقلت على أثرها للمستشفى.



وأضافت هدى الإتربي خلال اللقاء أنها بالرغم من تعرضها لأزمة صحية ودخلت المستشفى إلا أنها لم تتمكن فى الحصول على إجازة بسبب ضيق الوقت واضطرت للخروج من المستشفى لاستكمال التصوير لأن المسلسل كان بيتم تصويره على الهواء ولا يوجد رفاهية الإجازات.



مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل مسلسل “العتاولة” قد حقق أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

وشارك مسلسل «العتاولة» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الإتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي