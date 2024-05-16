عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشعر بالحب الليلة.. هدى الإتربي تنشر صورا من إطلالتها بمهرجان كان

هدى الإتربي
هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من إطلالتها في مهرجان كان السينمائي الدولي. 

وكتبت هدى الإتربي، في تعليقها على الصور: «أشعر بالحب الليلة .. يا لها من تجربة مذهلة .. لقد حلمت منذ فترة طويلة بوجود فيلم لي هناك في المنافسة وفي يوم من الأيام سأحقق ذلك» ووجهت الشكر لمصمم فستانها. 

هدى الإتربي ومسلسل العتاولة 

وكانت كشفت الفنانة هدى الإتربي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية أثناء تصوير دورها فى مسلسل العتاولة.

وقالت هدى الإتربي خلال حلولها ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة راديو 9090 أنها تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل العتاولة ونقلت على أثرها للمستشفى.

وأضافت هدى الإتربي خلال اللقاء أنها بالرغم من تعرضها لأزمة صحية ودخلت المستشفى إلا أنها لم تتمكن فى الحصول على إجازة بسبب ضيق الوقت واضطرت للخروج من المستشفى لاستكمال التصوير لأن المسلسل كان بيتم تصويره على الهواء ولا يوجد رفاهية الإجازات.
 

مسلسل العتاولة 

يذكر أن مسلسل  مسلسل “العتاولة”  قد حقق أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

وشارك مسلسل «العتاولة» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الإتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي

 

هدي الاتربي الفنانة هدي الأتربي مهرجان كان مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

موضوعات متعلقة

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

تعاون بين مهرجان جرش والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بطولة غادة عبد الرازق.. عرض فيلم تاني تاني 22 مايو

مفيش فلوس هتعوض ابنكم.. عنبة يعلق على حادث عصام صاصا

رغم إصابته.. أحدث ظهور للكينج محمد منير بحفل زفاف ابنة مصطفى كامل

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

ترشيحاتنا

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-