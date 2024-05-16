شقيقة ضحية أوبر: أختي عندها انهيار عصبي وتعاني من كدمات كثيرة

كشفت سال شقيقة فتاة التجمع ضحية أوبر، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها، قائلة: أختي عندها انهيار عصبي".

وقالت سالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" اختي منهارة نفسيا ومش بتقدر تتكلم بعدما تعرض له ".

وأضافت سالي:" حصلت مواجهة بين شقيقتي والمتهم في النيابة وانهارت في النيابة ".

وتابعت سالي:" شقيقتي قالت للمتهم "ليه عملت فيا كده"، ورد المتهم "أنا معرفكيش".

واكملت سالي:" توجهت مع شقيقتي للطب الشرعي وتم الكشف على شقيقتي للتعرف على سبب الإصابة، وشقيقتي تعاني من كدمات كثيرة ".

ولفتت سالي:" محامي الجاني لقن المتهم أقوال غريبة لم تحدث ".