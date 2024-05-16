BYD تطلق سيارة "القرش" الجديدة| سعرها وأهم مواصفاتها

مع قيام إدارة بايدن برفع التعريفات الجمركية لإبقاء السيارات الكهربائية الصينية خارج الولايات المتحدة، تواصل شركة BYD، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، تقدمها نحو الجارة الجنوبية لأمريكا.

فبعد ساعات فقط من إعلان الرئيس بايدن عن زيادة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى أكثر من 100٪، كشفت BYD عن شاحنة القرش الصغيرة والهجينة الجديدة مخصصة للسوق المكسيكية، وفقًا لتقارير رويترز.

هذا الطراز الجديد، الذي أطلق عليه اسم القرش "Shark"، يمثل المرة الأولى التي تطلق فيها BYD منتجًا جديدًا خارج موطنها الأصلي الصين.

مواصفات وأسعار BYD Shark

تنافس شاحنة Shark الجديدة مع الشاحنات متوسطة الحجم الشهيرة في الولايات المتحدة مثل Ford Ranger وToyota Tacoma.

تتميز الشاحنة بمدى كهربائي يصل إلى 62 ميلًا وكفاءة استهلاك وقود تبلغ ما يعادل 31.4 ميلًا في الغالون، بحسب مواصفات كتيب BYD.

ستكون Shark أغلى من معظم إصدارات الشاحنات الصغيرة المنافسة في المكسيك، حيث تبدأ الأسعار من 899,980 بيزو (حوالي 53,442 دولارًا أمريكيًا) للطراز الأساسي Shark GL و969,800 بيزو (حوالي 57,588 دولارًا أمريكيًا) للطراز الراقي Shark GS.

استراتيجية BYD في المكسيك

قالت «ستيلا لي» رئيسة BYD في الأمريكتين، خلال مقابلة مع رويترز، إن الشركة اختارت المكسيك لإطلاق Shark بسبب النمو السريع المتوقع في الطلب على الشاحنات الصغيرة هناك.

وأضافت أن BYD تخطط لبناء مصنع في المكسيك، لكنها لا تنوي حاليًا بيع السيارات في الولايات المتحدة، وبالتالي لن تتأثر بارتفاع التعريفات الجمركية.

في الوقت نفسه، تتسارع شركات السيارات الأخرى في تطوير وإطلاق شاحنات بيك آب هجينة وكهربائية. على سبيل المثال، ستطرح Ram طراز 1500 Ramcharger لعام 2025 بمحرك V-6 وبطارية كبيرة، مما يوفر نطاقًا كهربائيًا يصل إلى 145 ميلًا.

كما تتطلع جنرال موتورز إلى تسريع إطلاق شاحنات بيك آب هجينة تعمل بالكهرباء.

تدرس فولكس فاجن أيضًا إطلاق سيارة بيك آب هجينة في أمريكا، من المحتمل أن تكون بحجم مشابه لـ BYD Shark.

بالإضافة إلى ذلك، تفكر نيسان في تقديم شاحنات بيك آب هجينة، مستفيدة من النظام الهجين الإضافي لشركة ميتسوبيشي، بفضل تحالفها معها.

بهذا الشكل، يعكس المقال التطورات الرئيسية والقرارات الاستراتيجية لشركة BYD بالإضافة إلى تحليل المنافسة والتوجهات في سوق الشاحنات الهجينة والكهربائية في المنطقة.

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