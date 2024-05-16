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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أول تعليق من "علي معلول" على التجديد للأهلي.. وميدو: هذا الشخص يستطيع إنهاء أزمة الشيبي

علي معلول
علي معلول

في ظل التطورات الأخيرة في الكرة المصرية، وخاصة حول أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، يعرب أحمد حسام ميدو، أسطورة نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، عن رأيه في أهمية التدخل لحل هذه الخلافات. يرى ميدو أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا، قادر على إيجاد حلاً لهذه الأزمة.

النداء للحوار البناء

من المهم أن ندرك أن حسين الشحات ومحمد الشيبي ليسوا فقط لاعبين، بل هم أشخاص يمتلكون حياة خاصة وأسر، ومن ثم يجب أن نتعامل مع الأمور بشكل إنساني قبل كل شيء.

 فقد دعا أحمد حسام ميدو إلى ضرورة حل هذه الأزمة عن طريق الحوار والتفاهم، وعدم ترك الأمور تتفاقم وتؤثر سلباً على اللاعبين ومستقبلهم.

دور هاني أبو ريدة في الوساطة

يشير أحمد حسام ميدو إلى أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يكون الشخص المناسب لحل هذه الأزمة. فهو يتمتع بعلاقات قوية ومؤثرة في الوسط الرياضي المصري، وخاصة مع ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز،  وقال: من المهم أن نستغل هذه العلاقات الإيجابية من أجل تسهيل الحوار وإيجاد حلول فعّالة.

الحوار يحقق المصلحة العامة

لا يمكن الجزم بأن الأمور تحتاج فقط إلى تدخل إداري، بل إلى حوار مفتوح وصادق يضع مصلحة اللاعبين والأندية في المقام الأول. فالتصعيد لن يحقق سوى المزيد من التوتر والصدامات، في حين يمكن للحوار المباشر أن يجد حلاً مستدامًا لهذه الأزمة.

رؤية الأهلي لتجديد عقد علي معلول

في سياق آخر، تمت مناقشة تجديد عقد اللاعب التونسي علي معلول مع نادي الأهلي المصري. حيث عرض النادي تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين براتب يعادل مليون و250 ألف دولار في الموسم. ورغم رفض العرض الأول من قبل اللاعب، إلا أن هناك محاولات لإيجاد تفاهم يلبي تطلعات الطرفين.
 

ومن المقرر أن يدرس علي معلول عرض الأهلي ومقارنته بالعرض القطري المقدم له، إذ يمتلك اللاعب عرضا من قطر، يقدر بضعف الراتب الذي سيتقضاه في الأهلي.

وطلب علي معلول من مسؤولي الأهلي، تأجيل الرد إلى ما بعد خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل التفكر في العرض الجديد المقدم من قبل النادي.

ويلعب النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب يوم السبت المقبل في رادس، بينما لقاء الإياب يوم 25 مايو الجاري، في ستاد القاهرة الدولي.

 

تحفيز الحوار والتفاوض

تظهر هذه الأمور أهمية الحوار المباشر في عالم كرة القدم، حيث يجب أن تكون العلاقات بين الأندية واللاعبين قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل. ومن هنا، فإن تسوية الأزمات وتحقيق الاستقرار يتطلب جهوداً جماعية وإرادة حقيقية للتفاهم والتسامح.

لذلك، فإن التركيز على الحوار المفتوح والبناء هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وتجنب التوترات التي قد تؤثر على سمعة الأندية واللاعبين على المدى الطويل.


يظل حل الأزمات الرياضية والتفاوضات المالية جزءًا أساسيًا من عالم كرة القدم. يتطلب تسوية الخلافات وتحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية، وهذا يعكس التحديات التي يواجهها اللاعبون والأندية في سعيهم لتحقيق النجاح.

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