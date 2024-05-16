تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة أبرز الظواهر الجوية على المحافظات والمدن المصرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد، طقس اليوم الخميس 16 مايو، وحذرت من تعرض البلاد لـ موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء تستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

وتبدأ الموجة شديدة الحرارة من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، وتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار على جنوب البلاد والصعيد، وفق هيئة الأرصاد.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية خلال ساعات النهار، والإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، قالت هيئة الأرصاد إنه سيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس:

32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى

32 درجة على المدن الساحلية

37 درجة على جنوب البلاد

3 ظواهر جوية

وحذرت خرائط الطقس من تعرض البلاد لـ 3 ظواهر جوية، إذ نشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وتصل سرعة الرياح إلى 70 كم على الساعة.

وتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على هذه الطرق.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح من 40 إلى 60 عقدة في الساعة، ويصل ارتفاع الموج من (2.5 إلى 4 أمتار).

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

العاصمة الادارية 33 18

6 اكتوبر 32 17

بنهــــا 32 18

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 18

المنصورة 31 17

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 31 17

دمياط 25 16

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 16

العريش 26 16

رفح 25 17

رأس سدر 33 19

نخل 26 14

كاترين 25 12

الطور 32 22

طابا 30 21

شرم الشيخ 34 23

الاسكندرية 31 16

العلمين 31 15

مطروح 32 17

السلوم 33 17

سيوة 37 19

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 22

سفاجا 34 22

مرسى علم 34 23

شلاتين 35 22

حلايب 31 21

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 33 18

بني سويف 33 18

المنيا 34 19

أسيوط 35 18

سوهاج 35 20

قنا 36 21

الأقصر 37 21

أسوان 37 20

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 33 21