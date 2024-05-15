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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

ظواهر جوية خطيرة
ظواهر جوية خطيرة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر 25 محافظة، من بينها القاهرة والإسكندرية، بـ ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن تشهد هذه المحافظات سحبًا جزئية على جميع أنحاء مصر، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في جنوب البلاد.

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة

وناشدت الهيئة المواطنين بارتداء الكمامات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية، أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتناول أدوية الحساسية في مواعيدها المحددة، وغلق النوافذ جيدًا أثناء الرياح، وتوخي الحذر على الطرق، خاصة في فترات سحب الرمال والأتربة.

كما حذّرت الهيئة من احتمال حدوث سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الأحيان، ناصحة المواطنين بمتابعة التنبؤات الجوية أولاً بأول والابتعاد عن أماكن تجمع المياه أثناء هطول الأمطار، وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير على أسطح المنازل.

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وتُناشد الهيئة جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والتعاون مع الجهات المعنية للتقليل من مخاطر  ظاهرة جوية.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تحول مفاجئ فى حالة الطقس حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل درجات الحرارة معدلات «قياسية» .

توقعات طقس الأسبوع المقبل

وكشفت خرائط الطقس ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد الخميس 16 مايو، وتستمر الموجة على مدار الأسبوع المقبل لتتخطى الحرارة حاجز 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس القطنية خلال ساعات النهار والإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس في الشارع.

أما بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و25 درجة على المدن الساحلية وترتفع على جنوب البلاد وتسجل 35 درجة مئوية.

3 ظواهر جوية أخرى

وحذرت خرائط الطقس من تعرض البلاد لـ 3 ظواهر جوية، حيث نشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وتصل سرعة الرياح 70 كم على الساعة وترتفع الأمواج 4 ونص مترا.

وتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على هذه الطرق منعا لوقوع الحوادث نظرا لانخفاض الرؤية ومن أجل الحفاظ على حياة المارة والركاب.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة 30 18
6 اكتوبر 30 16
بنهــــا 30 17
دمنهور 27 16
وادى النطرون 30 16
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 28 17
الزقازيق 30 18
شبين الكوم 28 17
طنطا 28 17
دمياط 24 19
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 17
السويس 29 18
العريش 26 18
رفح 25 17
رأس سدر 30 21
نخل 27 14
كاترين 25 12
الطور 28 20
طابا 27 19
شرم الشيخ 32 22
الاسكندرية 25 16
العلمين 24 15
مطروح 23 16
السلوم 25 15
سيوة 29 14
رأس غارب 31 22
الغردقة 31 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 23
حلايب 29 24
أبورماد 31 23
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 18
أسيوط 30 17
سوهاج 32 20
قنا 34 22
الأقصر 34 21
أسوان 35 22
الوادى الجديد 32 19
أبوسمبل 35 23

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