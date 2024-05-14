أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء 14-5- 2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس.

ةاستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 14-5-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.10 جنيه للبيع، و47.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.81 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 59.10 جنيه للبيع، و59.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.55 جنيه للبيع، و12.53 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 153.17 جنيه للبيع، و152.82 جنيه للشراء.



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً ربيعية، على معظم المحافظات، وأن درجات الحرارة في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، والقاهرة الكبرى تسجل بين الـ 28 و29 درجة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وتلك الكتل تتسبب في اعتدال حالة الجو.

وأضافت أن الطقس في فترة النهار ربيعي، وأنه في فترة الليل سيكون هناك برودة وتستمر حتى الصباح الباكر، وأن ذلك بسبب سرعات الرياح التي تتراوح بين 30 و40 كيلو على الساعة.

طقس اليوم.. وأشارت إلى أن اليوم هناك عواصف رملية وترابية على بعض المناطق في جنوب سيناء فقط، ولن تصل لـ القاهرة، وأن اعتدال درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الخميس المقبل.

طقس اليوم ودرجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الادارية 30 17

6 أكتوبر 29 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 24 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 18

العريش 26 18

رفح 25 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

كاترين 25 12

الطور 28 20

طابا 27 19

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 29 14

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 23

حلايب 29 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 18

أسيوط 30 17

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 19

أبوسمبل 35 23