عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أعلنت تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وأشارت إلى أن الأجواء ستكون حارة على أغلب الأنحاء ومعتدلة على السواحل الشمالية.

وأوضحت قائلة انه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوهت ان طقس اليوم، يشهد، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، ويميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.



ولفتت إلى اننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة اعتبارا من الغد، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يظل مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وقد نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول المياه الباردة على مدار اليوم وارتداء أغطية الرأس لمواجهة حرارة الطقس

، وتأجيل المشاوير غير الضرورية لبعد ساعات الذروة التي تنحصر (من الساعة 1 حتى 4 عصرًا).



وعن اهم الظواهر الجوية المؤثره فى طقس اليوم

فقد حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

لذلك نصحت المواطنين من مرضى الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات فى الشوارع حرصا على سلامتهم.

كما سنشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لحالة البحرين

فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة بجميع المحافظات خلال الساعات الحالية، وأن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، اقل من المعدلات الطبيعية المتوقعة في مثل هذا التوقيت ، لانه من المفترض أن تتجاوز ال30 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى اليوم ما بين ال28 إلى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار.



ولفتت الى أن الأجواء تكون ربيعية حارة فى فترة النهار ، ومائلة للبرودة خلال فترات الليل، حيث تصل الى ما بين ال18 إلى 19 مئوية، ولكن هناك نشاط للرياح تجعلنا نشعر بمزيد من الإنخفاض.

وتابعت قائلة، أن نشاط الرياح مستمر حتي نهاية الأسبوع، ويكون مثير لبعض الرمال والأتربة فى بعض الأماكن من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وبعض الأماكن من محافظات الصعيد فى بعض الأيام.



كما أن هناك شبورة مائية ولكن تأثيرها ليس بكبير على حركة المرور وتنتهي بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وذكرت أنه سيكون هناك إرتفاعات فى قيم درجات الحرارة من يوم الجمعة القادمة وعلى مدار الأسبوع القادم، وترتفع عن الأيام الحالية، ولكن ال37 وال38 أو 40 درجة سنجدها فى بعض المناطق الجنوبية، ومن الوارد مع منتصف الأسبوع أو الأسبوع القادم ان تصل درجة الحرارة إلى 35 العظمي على القاهرة الكبري.



وطالبت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لان التعرض المباشر لها يشعرنا بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ونصحتهم بتناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل.

والقيادة بهدوء تام على الطرق السريعة.

وطالبت الجميع بتوخي الحذر من التقلبات الجوية في هذه الفترة.

