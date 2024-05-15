موجة حارة تجتاح مصر.. الأرصاد تُحذر من درجات حرارة قياسية غدا

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من يوم غد الخميس وهو ما يعد بداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، موضحة أن اليوم يشهد أجواءً مستقرة الآن على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وتسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 26 درجة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجود مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت، وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وارتفاع الأمواج من (٢.٥: ٤.٥ متر).



حالة الطقس يوم الخميس 16 مايو 2024



وذكرت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من غدًا الخميس 16 مايو، يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة.

ومن الخميس 16 مايو إلى الاثنين 20 مايو، نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأربعاء على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة

- السواحل الشمالية 25 درجة

- جنوب سيناء 32 درجة

- شمال الصعيد 32 درجة

- جنوب الصعيد 35 درجة